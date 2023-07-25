Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов выделил футболиста, который больше всех впечатлил его в первом туре РПЛ

25 Июля 2023 • 14:28 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов назвал футболиста, который больше всех впечатлил его в первом туре Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил опорного полузащитника «Рубина» Иву Угочукву, который, по его мнению, стал серьезным усилением для казанского клуба.

«Выиграл очень много борьбы, был полезен в отборе, мощный, при этом и вперед играл здорово, обострял, создавал моменты. По фактуре напомнил Эссьена в лучшие годы», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 22-летний армянский футболист перешёл в «Рубин» из «Урарту» в летнее трансферное окно за 600 тысяч евро.

В первом туре РПЛ «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Владислав Радимов Иву Угочкву
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
25 Июля 2023 в 14:42
с такой фамилией и арменин странно
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Не пытались и не пытаемся расторгнуть контракт с ЦСКА»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Мы уходим от чемпионата автобусов, футбол стал интересен»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Нерес не хочет переходить в «Зенит» слухи
15:49 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: «Уход Лички был для меня ударом»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Форварда «Спортинга» Паулиньо не будет в ЦСКА
15:41 · Россия. Премьер-лига
Пока Акинфеев играет в РПЛ, никто и близко к нему не подберётся — Казанский
15:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что в текущем сезоне у «Зенита» не будет лёгких выездов
15:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Если брать то, как Захарян играет сейчас, то это не потеря для «Динамо»
15:24 · Кубок России
Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» - «Урал»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Я не могу назвать Малкома самым сложным соперником в своей карьере»
15:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» проявляет серьезный интерес к центральному защитнику «Сан Паулу» Матеусу Белему слухи
15:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Рубин» уверенно вернулся в РПЛ»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Очень плотный чемпионат, в котором не будет явных аутсайдеров»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Не могу сказать, что Адамов ярко играл за «Сочи»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Радимов: ЦСКА срочно нужны приобретения
Все новости
Рекомендуем