Радимов выделил футболиста, который больше всех впечатлил его в первом туре РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов назвал футболиста, который больше всех впечатлил его в первом туре Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил опорного полузащитника «Рубина» Иву Угочукву, который, по его мнению, стал серьезным усилением для казанского клуба.

«Выиграл очень много борьбы, был полезен в отборе, мощный, при этом и вперед играл здорово, обострял, создавал моменты. По фактуре напомнил Эссьена в лучшие годы», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 22-летний армянский футболист перешёл в «Рубин» из «Урарту» в летнее трансферное окно за 600 тысяч евро.

В первом туре РПЛ «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).