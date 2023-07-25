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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гойкович: «Оренбург» не должен закончить сезон ниже седьмого места»

25 Июля 2023 • 14:26 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос о задачах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы не должны закончить ниже седьмого места. Но я надеюсь, что у нас получится занять как можно более высокое место по итогам РПЛ», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Футболист считает, что новый сезон будет труднее, ведь многие клубы усилили свои составы, но и «Оренбург» будет сильнее.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в чемпионате России. На данный момент главным тренером команды является Иржи Ярошик, который сменил ушедшего в «Динамо» Личку.

В первом туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Спартаку» (2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
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