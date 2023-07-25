Гойкович: «Оренбург» не должен закончить сезон ниже седьмого места»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос о задачах команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы не должны закончить ниже седьмого места. Но я надеюсь, что у нас получится занять как можно более высокое место по итогам РПЛ», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Футболист считает, что новый сезон будет труднее, ведь многие клубы усилили свои составы, но и «Оренбург» будет сильнее.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Оренбург» под руководством Марцела Лички занял седьмое место в чемпионате России. На данный момент главным тренером команды является Иржи Ярошик, который сменил ушедшего в «Динамо» Личку.

В первом туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Спартаку» (2:3).