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Байрамян: «Я душнила»

25 Июля 2023 • 14:19 Комментировать
Ростов
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Зенит
29.07 20:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос о своём характере.

«Я произвожу впечатление веселого человека. Это тоже есть, но, на самом деле, я душнила. Дома я постоянно ворчу, возмущаюсь. Постоянно мне что-то не нравится», — приводит слова Байрамяна Sport24.

Байрамян выступает за «Ростов» с 2011 года. В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в одном матче Российской премьер-лиги и получил одну желтую карточку. Трудовой договор армянского футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

Завтра, 26 июля, подопечные Валерия Карпина сыграют в первом туре группового этапа Кубка России против «Рубина», начало — в 20:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян
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