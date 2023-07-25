Байрамян: «Я душнила»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос о своём характере.

«Я произвожу впечатление веселого человека. Это тоже есть, но, на самом деле, я душнила. Дома я постоянно ворчу, возмущаюсь. Постоянно мне что-то не нравится», — приводит слова Байрамяна Sport24.

Байрамян выступает за «Ростов» с 2011 года. В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в одном матче Российской премьер-лиги и получил одну желтую карточку. Трудовой договор армянского футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2025 года.

Завтра, 26 июля, подопечные Валерия Карпина сыграют в первом туре группового этапа Кубка России против «Рубина», начало — в 20:45 по мск.