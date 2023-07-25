Радимов: «Кассьерра наконец расчехлился»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре нападающего «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры.

Напомним, что в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (2:0) 26-летний колумбиец отметился двумя забитыми мячами. Радимов похвалил Кассьерру за игру, выразив мнение, что футболисту по силам побороться за звание лучшего бомбардира сезона.

«Наконец расчехлился, сыграл полезно и забил больше, чем за весь прошлый сезон. Быть может, в этом снова прорвёт и будет бороться за звание лучшего бомбардира», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт сегодня, 25 июля, против «Ахмата» в рамках Кубка России. Начало — в 20:45 по московскому времени.