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Радимов: «Кассьерра наконец расчехлился»

25 Июля 2023 • 14:15 Комментировать
Зенит
...
Ахмат
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Через 6 ч. 8 мин.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре нападающего «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры.

Напомним, что в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (2:0) 26-летний колумбиец отметился двумя забитыми мячами. Радимов похвалил Кассьерру за игру, выразив мнение, что футболисту по силам побороться за звание лучшего бомбардира сезона.

«Наконец расчехлился, сыграл полезно и забил больше, чем за весь прошлый сезон. Быть может, в этом снова прорвёт и будет бороться за звание лучшего бомбардира», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт сегодня, 25 июля, против «Ахмата» в рамках Кубка России. Начало — в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Матео Кассьерра
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