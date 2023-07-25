Бушманов – об уходе Малкома: «В любом случае, «Зенит» остаётся фаворитом чемпионата»

Главный тренер московского «Велеса» Евгений Бушманов высказался об уходе из «Зенита» нападающего Малкома.

Эксперт отметил, что игрок сборной Бразилии занимал ведущую роль в питерской команде, и нужно смотреть, как данная потеря в целом скажется на игре.

«Понятно, что нужно будет как-то перераспределять роли в команде и во что это выльется мы увидим позже. В любом случае, «Зенит» остаётся фаворитом чемпионата», - приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

Раннее стало известно, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро, которая будет выплачена двумя частями в течение сезона.