Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев не хочет переходить в «Зенит».

Инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о том, что 18-летний вингер не планирует продолжать свою карьеру в санкт-петербургском клубе. По данным источника, Пиняев не является приоритетной целью «Зенита» на замену Малкому Филипе, но интерес к игроку сохраняется.

Если верить журналисту, то Пиняев откажется от переезда в «Зенит», даже если санкт-петербургский клуб захочет активировать опцию отступных за игрока, которая составляет почти шесть миллионов евро.

Сегодня, 25 июля, «Локомотив» и «Зенит» начнут свой путь в Кубке России. «Железнодорожники» примут на своем поле «Урал» (в 18:30 по мск), а команда Сергея Семака сыграет с «Ахматом» (в 20:45 по мск). Оба матча будут транслироваться в текстовом формате на портале LiveResult.