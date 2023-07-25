Агент Барбоза — о словах Дзюбы про Баринова: «Публично так шутить нельзя»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о своём одноклубнике Дмитрии Баринове.

Напомним, ранее в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» известный российский тренер Леонид Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артём рассказывал». На что Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота».

По мнению Барбозы, о своём коллективе необходимо говорить осторожно и не использовать подобные выражения.

«Публично так шутить нельзя. Дзюба должен понимать, что не все шутки уместны. Он должен определить приоритет и шутить так, чтобы это не вызывало недовольства со стороны коллег», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт уже сегодня, 25 июля, когда в матче Кубка России встретится с «Уралом». Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 18:30 по местному времени.