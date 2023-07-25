«Динамо» сыграет против «Пари НН» без основных вратарей

Вратари столичного «Динамо» Антон Шунин и Игорь Лещук не примут участия в сегодняшнем поединке первого тура группового этапа Кубка России против «Пари НН».

Как информирует издание «Спорт-Экспресс», на Шунина главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка делает ставку в Премьер-лиге. Что касается Лещука, то он продолжает восстанавливаться после повреждения.

Таким образом, в воротах столичного коллектива в Нижнем Новгороде выйдет 21-летний Илья Купцов.

Поединок стартового тура между нижегородцами и москвичами состоится сегодня, 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.