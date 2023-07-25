«Оренбург» не рассматривает трансфер Терехова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном заключении соглашения с защитником Сергеем Тереховым.

Спортивный деятель отметил, что Терехов является хорошим футболистом, но уральский клуб не рассматривает его трансфер.

«Это очень и очень маловероятно. У нас уже есть игроки в команде на его позиции», - приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что Терехов на данный момент находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Сочи».

33-летний футболист уже принадлежал «Оренбургу» в период с 2018 по 2021 год.