Тарханов: Уход Адамова в «Зенит» — потеря для «Сочи»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о переходе вратаря Дениса Адамова из «Сочи» в «Зенит».

«Адамов — прекрасный голкипер, это сто процентов потеря для «Сочи». Ему предстоит конкуренция в «Зените», но, думаю, он справится», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» официально объявил о трансфере 25-летнего футболиста. Трудовое соглашение Адамова с «сине-бело-голубыми» рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации портала Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Сочи» за вратаря один миллион евро.

Сегодня, 25 июля, команда Сергея Семака встретится с «Ахматом» в рамках первого тура Кубка России. Начало игры запланировано на 20:45 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.