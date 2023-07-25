Казанский: «Я настроен скептически к шансам ЦСКА на чемпионство»

Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о перспективах ЦСКА в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Журналист признался, что не видит «армейцев» в числе главных претендентов на чемпионство, так как, по мнению Казанского, ЦСКА не хватает качественной скамейки запасных.

«Стартовый состав у команды приличный, но в запасе много молодых лиц, и в этом и большая проблема ЦСКА. Поэтому я настроен скептически к шансам ЦСКА на чемпионство», — приводит слова Казанского Metaratings.

Также комментатор выразил мнение, что главными конкурентами действующего чемпиона страны «Зенита» в нынешнем сезоне будут «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, а также сумел выиграть Кубок России. В матче первого тура нового сезона «армейцы» уступили «Уралу» (1:2).