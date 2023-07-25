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Радимов выбрал европейский клуб для Захаряна

25 Июля 2023 • 13:35 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру хавбеку московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«С моей точки зрения, «Фейеноорд» бы подошел, потому что лига лучше. Стоит ли он 15 миллионов? А Мбаппе 700 стоит? В последний год Захарян сдал», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Захарян является воспитанником футбольной академии столичного «Динамо». За московский коллектив 20-летний полузащитник выступает с 2021 года. Трудовой догоовор между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Владислав Радимов Арсен Захарян
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