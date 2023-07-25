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Виллиан Роша не станет игроком «Фламенго» слухи

25 Июля 2023 • 13:31 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Защитник ЦСКА Виллиан Роша не планирует возвращаться в Бразилию.

RT утверждает, что 28-летний футболист не хочет переходить во «Фламенго», об интересе которого ранее сообщалось в СМИ. Стоит отметить, что Роша уже был в системе «Фламенго», выступая за молодежную команду.

Ранее агент футболиста заявил, что к Роше нет интереса со стороны бразильских клубов, но в услугах игрока заинтересованы в Турции и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Роша принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость защитника ЦСКА составляет семь миллионов евро.

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ЦСКА Москва Фламенго Виллиан Роша трансферы футбола - лето 2023
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