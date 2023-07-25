Агент Малкома: Аль-Хиляль» — лучший вариант для него

Агент нападающего питерского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался о трансфере своего клиента в «Аль-Хиляль».

«Аль-Хиляль» — отличный клуб, и я думаю, что это лучший вариант для Малкома», - заявил агент в разговоре с Metaratings.ru.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка между командами практически завершена.

Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Это будет самый дорогой переход в истории российского футбола.

Напомним, что Малком пополнил ряды команды с берегов Невы летом 2019 года, перейдя из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.