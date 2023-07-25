Защитник «Зенита» Нуралы Алип может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание «РИА Новости», в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче». По данным источника, «сине-бело-голубые» хотят заработать с продажи Алипа пять миллионов евро, но турецкий клуб считает эту сумму завышенной. Отмечается, что к игроку сборной Казахстана проявляют интерес и другие команды. Ранее сообщалось, что Алип может продолжить карьеру в «Бешикташе».

В текущем сезоне «Зенит» провел два официальных матча, но Алип пока на поле не появлялся. Контракт защитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 млн евро.