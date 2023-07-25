Непомнящий назвал главный сюрприз первого тура РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал главный сюрприз первого тура чемпионата России.

Специалист признался, что его удивил «Рубин», сумевший достойно сыграть против «Локомотива» в Москве.

«Удивил «Рубин», который достойно играл против «Локомотива». Удивил в хорошем смысле, со знаком «плюс», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Напомним, по ходу встречи «Рубин» дважды вёл в счёте и каждый раз «Локомотиву» удавалось отыгрываться. В конечном итоге команды разошлись миром — 2:2.

Свой следующий матч казанцы проведут 30 июля против «Оренбурга». Начало — в 15:00 по московскому времени.