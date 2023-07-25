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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий назвал главный сюрприз первого тура РПЛ

25 Июля 2023 • 13:12 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал главный сюрприз первого тура чемпионата России.

Специалист признался, что его удивил «Рубин», сумевший достойно сыграть против «Локомотива» в Москве.

«Удивил «Рубин», который достойно играл против «Локомотива». Удивил в хорошем смысле, со знаком «плюс», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Напомним, по ходу встречи «Рубин» дважды вёл в счёте и каждый раз «Локомотиву» удавалось отыгрываться. В конечном итоге команды разошлись миром — 2:2.

Свой следующий матч казанцы проведут 30 июля против «Оренбурга». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Валерий Непомнящий
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