Сделка по переходу Малкома в «Аль-Хиляль» практически завершена

Сделка по трансферу нападающего питерского «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» практически завершена, об этом в социальной сети сообщил известный инсайдер Фабрицио.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии уже подготовил все документы и отправил их «Зениту», и руководство команды с берегов Невы сейчас занимается их проверкой.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведвев сообщил, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро без каких-либо бонусов, а оплата будет произведена двумя частями.

Трансфер футболиста сборной России станет самым дорогим в истории российского футбола.