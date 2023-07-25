Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри на данный момент не одобрил переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, римский клуб уже согласовал условия трансфера россиянина, однако Сарри не дал своего согласия.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее спортивный директор римского «Лацио» Анджело Фабиани высказался о возможном переходе Захаряна.

В прошлом сезоне «Лацио» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.