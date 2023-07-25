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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок

25 Июля 2023 • 12:41 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
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27.07 20:00

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский считает, что столичный клуб может показать достойный результат в новом сезоне.

Футболист отметил, что «красно-белым» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство в РПЛ и победе в Кубке России.

«В каждом сезоне стоят такие задачи. Будем стремиться отлично выступить и в РПЛ, и в Кубке», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. В первом туре РПЛ сезона-2023/24 подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле переиграли «Оренбург» со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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