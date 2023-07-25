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Агент Бальбуэна отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака»

25 Июля 2023 • 12:33 Комментировать

Агент парагвайского защитника московского «Динамо» Фабиана Бальбуэна, Агусти Параха, высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован «Спартак».

Ранее СМИ сообщили, что капитан столичного клуба готов перейти в стан «красно-белых».

«Нет, это неправда», - заявил агент в разговоре соSport24.

Контракт 31-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне парагваец воспользовался право ФИФА и приостановил свое соглашение с «бело-голубыми» и перебрался в бразильский «Коринтианс», где сыграл всего десять матчей.

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Спартак Москва Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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