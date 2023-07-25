Спортивный директор римского «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию о потенциальном трансфере полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Динамо» и «Лацио» договорились? Я не думаю, что игрок прямо сейчас приедет в Италию. Давайте посмотрим, что будет дальше», - заявил функционер в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Захарян – воспитанник академии «Динамо». За «бело-голубых» 20-летний полузащитник выступает с 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – 15 млн евро.