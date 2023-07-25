«Зенит» может приобрести игрока сборной Турции Юндера на замену Малкому

Питерский «Зенит» рассматривает вариант с покупкой полузащитника французского «Марселя» Дженгиза Юндера.

По данным Sport24, футболист сборной Турции рассматривается на замену Малкому, который в ближайшее время подпишет соглашение с «Аль-Хилялем».

Контракт 26-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Ранее Юндер выступал за «Рому», «Лестер», а также ряд турецких команд.

Правый вингер 49 раз выходил на поле в майке национальной сборной Турции и смог отметиться 16 забитыми мячами.