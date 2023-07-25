Чернов: «Медина сделает «Спартак» ещё сильнее»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в разговоре с журналистами поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Я поддержал его, сказал: «Не обращай внимание. Показывай ту игру, которая была в ЦСКА». Уверен, что он сделает нашу команду еще сильнее», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Медина пополнил ряды «Спартака» этим летом. Сумма сделки составила шесть миллионов евро. Трудовое соглашение парагвайского защитника с «народной командой» до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Хесус сыграл 25 матчей, забил восемь голов и сделал семь ассистов.