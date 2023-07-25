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Гойло следующий сезон проведёт в аренде в «Сочи»

25 Июля 2023 • 12:10 Комментировать

Голкипер «Зенита» Никита Гойло в следующем сезоне будет выступать в «Сочи» на правах аренды, об этом сообщила пресс-служба питерского клуба.

Прошлый сезон 24-летний вратарь выступал за футбольный клуб «Пари НН». Он принял участие в 14 играх, в которых пропустил 21 мяч и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Соглашение Гойло с командой с берегов Невы рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее он выступал за тольяттинский «Акрон».

Сегодня, 25 июня, стало известно, что Денис Адамов, который два последних сезона провел в «Сочи», заключил долгосрочный контракт с питерской командой.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Никита Гойло Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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