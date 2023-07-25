Капленко: «Моя мечта — поиграть в Европе»

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко рассказал о своих личных целях на текущий сезон и о главной футбольной мечте.

По словам 24-летнего футболиста, он намерен чаще играть и побеждать, а в будущем хочет попробовать свои силы в Европе.

«Лично мне хочется играть на своём уровне, и чтобы точность передач всегда была на высоте. Безусловно, хотелось бы поиграть за границей. Это всегда была моя мечта — поиграть в Европе», — цитирует Капленко Metaratings.

В минувшем сезоне Капленко провёл за «Оренбург» 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с южноуральским клубом рассчитан до лета 2024 года.