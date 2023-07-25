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«Зенит» подписал долгосрочный контракт с голкипером Адамовым официально

25 Июля 2023 • 12:02 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Голкипер Денис Адамов заключил длительное соглашение с питерским «Зенит», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 25-летним футболистом рассчитан по схеме «4+1».

По данным портала Transfermarkt, команда с берегов Невы заплатила «Сочи» за вратаря один миллион евро.

Воспитанник академии «Краснодара» выступал за сочинский клуб на протяжении двух лет. В прошлом сезоне Адамов принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Денис Адамов Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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