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«Бенфика» назвала «Зениту» стоимость Нереса

25 Июля 2023 • 11:57 Комментировать

Петербургский «Зенит» хочет заполучить в свои ряды нападающего лиссабонской «Бенфики» Давида Нереса. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, «сине-бело-голубые» недавно сделали предложение «орлам» по трансферу игрока.

Чемпион России предложил за футболиста 18 миллионов евро плюс три миллиона евро в качестве бонусных выплат. «Бенфику» не устроила такая сумма. Лиссабонский гранд хочет выручить с продажи Нереса 30 миллионов евро.

В Санкт-Петербурге рассматривают Давида в качестве замены Малкому, которого подпишет «Аль-Хиляль». В прошлом сезоне нападающий провел 48 поединков за «Бенфику», забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Давид Нерес трансферы футбола - лето 2023
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