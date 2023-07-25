Агент Барбоза: «Нерес — не игрок, который приедет в РПЛ и сразу покажет уровень Халка или даже Малкома»

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что в 26-летнем бразильце руководство петербургского клуба видит замену Малкому, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

По словам Барбозы, Нерес является ключевым игроком «Бенфики», поэтому португальский клуб не хочет его продавать. При этом агент подчеркнул, что в случае перехода в «Зенит» 26-летний вингер вряд ли сможет сразу показать высокий уровень игры.

«Нерес может стать главной звездой РПЛ, но он ещё очень молодой. Это не игрок, который приедет и сразу покажет уровень Халка или даже Малкома. Ему потребуется время», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В минувшем сезоне Нерес провёл за «Бенфику» 48 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 25 миллионов евро.