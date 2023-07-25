Капитан «Динамо» Бальбуэна был предложен «Спартаку»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна мог перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, посредники предложили «Спартаку» рассмотреть возможность подписания парагвайского футболиста. Отмечается, что сам Бальбуэна готов к переходу в стан «красно-белых», однако на данный момент времени московский клуб не заинтересован в таком трансфере.

Напомним, что ранее Бальбуэна был назначен новым капитаном «Динамо».

Бальбуэна перешёл в «Динамо» летом 2021 года из английского «Вест Хэма». В составе «бело-голубых» 31-летний футболист провёл в общей сложности 33 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 4 миллиона евро.