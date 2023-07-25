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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев - об игре «Динамо»: «Полный хаос»

25 Июля 2023 • 11:33 Комментировать

Бывший рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался касательно старта столичного «Динамо» в Российской премьер-лиге. В первом туре «бело-голубые» на своем поле потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 1:3.

«Динамо» разочаровало. Сложилось впечатление, что команда не готова к сезону. То, что «бело-голубые» показали в игре с «Краснодаром», - полный хаос. О какой борьбе за медали можно говорить?» - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» финишировало на девятом месте. Перед стартом сезона-2023/2024 пост главного тренера команды занял чешский специалист Марцел Личка.

Во втором туре динамовцы на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет в субботу, 29 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Газзаев
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