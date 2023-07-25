Агент подтвердил возвращение Вендела в «Зенит»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил возвращение своего подопечного в Санкт-Петербург.

«Вендел вернулся в Россию. Вскоре футболист отправится на базу, чтобы приступить к тренировкам. Возможно, он встретится сегодня с руководством», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. В минувшем сезоне Вендел принял участие в 33 поединках за «Зенит», записав себе в актив девять голов и пять ассистов.