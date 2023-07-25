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Газзаев: «Зениту» будет сложно заменить Малкома»

25 Июля 2023 • 11:13 Комментировать (1)

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на трансфер нападающего петербургского «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составит 60 миллионов евро.

«Малкома сложно заменить. Это мастер нашего чемпионата, лучший игрок, лучший бомбардир. Но у питерцев есть время, чтобы приобрести сильного футболиста в эту позицию», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Малком выступал за петербургский коллектив с августа 2019 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец провел 27 поединков и забил 23 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Газзаев Малком Филипе
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Комментарии (1)
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Zenituwka
25 Июля 2023 в 11:20
Зачем кого-то приобретать на эту позицию? Игроки есть. Еврокубков нет. Угомонитесь там уже.
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