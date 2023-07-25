Газзаев: «За ЦСКА становится тревожно»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах «армейского» клуба в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре столичный коллектив потерпел поражение от «Урала» со счетом 1:2.

«За ЦСКА становится тревожно. Если команда претендует на чемпионство, то должна каждый год освежать две-три позиции. Нужно постоянно поддерживать высокий уровень конкуренции», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Во втором туре чемпионата России ЦСКА на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в воскресенье, 30 июля.

В прошлом сезоне РПЛ «армейцы» финишировали на втором месте в турнирной таблице.