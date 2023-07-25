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Оганесян: «Мы уже полностью привыкли к требованиям Ярошика»

25 Июля 2023 • 11:00 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
30.07 15:00

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян заявил, что команда уже привыкла к требованиям нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Ярошик — отличный специалист, мы уже полностью привыкли к нему и его требованиям», — цитирует Оганесяна «Чемпионат».

Напомним, Ярошик возглавил «Оренбург» нынешним летом, сменив на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, перебравшегося в «Динамо».

В игре первого тура текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3). Свой следующий матч команда Ярошика проведёт 30 июля против «Рубина». Матч состоится в Казани и начнётся он в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Степан Оганесян
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