Оганесян: «Мы уже полностью привыкли к требованиям Ярошика»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян заявил, что команда уже привыкла к требованиям нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Ярошик — отличный специалист, мы уже полностью привыкли к нему и его требованиям», — цитирует Оганесяна «Чемпионат».

Напомним, Ярошик возглавил «Оренбург» нынешним летом, сменив на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, перебравшегося в «Динамо».

В игре первого тура текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3). Свой следующий матч команда Ярошика проведёт 30 июля против «Рубина». Матч состоится в Казани и начнётся он в 15:00 по московскому времени.