Газзаев оценил старт «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о старте «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре подопечные Гильермо Абаскаля победили «Оренбург» со счетом 3:2.

«У «Спартака» не увидел запаса прочности. Обоюдоострая игра, авантюрная. Просто гостей подвела реализация и исполнительское мастерство. «Спартак» не понравился», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В следующем матче «Спартак» сыграет против «Краснодара» в рамках стартового тура Кубка России. Встреча состоится на стадионе в Краснодаре в четверг, 27 июля.