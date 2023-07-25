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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил старт «Спартака» в РПЛ

25 Июля 2023 • 10:49 Комментировать

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о старте «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре подопечные Гильермо Абаскаля победили «Оренбург» со счетом 3:2.

«У «Спартака» не увидел запаса прочности. Обоюдоострая игра, авантюрная. Просто гостей подвела реализация и исполнительское мастерство. «Спартак» не понравился», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В следующем матче «Спартак» сыграет против «Краснодара» в рамках стартового тура Кубка России. Встреча состоится на стадионе в Краснодаре в четверг, 27 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев Оренбург
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