Баньяц рассказал о задачах «Краснодара» на сезон

Хавбек «Краснодара» Михайло Баньяц поведал о своих ожиданиях от нового розыгрыша Российской премьер-лиги. В стартовом туре чемпионата России «быки» на выезде одолели московское «Динамо» со счетом 3:1.

«Идем от игры к игре. Следующий матч против «Спартака». Прошлый сезон был хорош. В этом сезоне задачи остаются теми же. В чемпионате надо выступить даже лучше», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» в стартовом туре группового раунда Кубка России состоится в четверг, 27 июля. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 18:00 по московскому времени.