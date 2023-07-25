Кордоба ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. В СМИ сообщалось, что к игроку есть интерес из чемпионата Турции.

«На сегодняшний момент я в «Краснодаре», о будущем не хочу говорить. Моя задача на сезон - забить как можно больше. Сконцентрирован на себе и своей работе», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Кордоба пополнил ряды краснодарского клуба летом 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 поединках, в которых отметился 19 голами и десятью ассистами.