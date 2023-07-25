Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от первого тура чемпионата России.

- Первый тур получился плодотворный, мы увидели много голов. Забивала почти каждая команда. Некоторые матчи оказались непредсказуемыми. Например, все думали, что «Локомотив» загонит «Рубин» в одну калитку, но отыгрываться пришлось как раз «Локомотиву». Порадовал «Краснодар». Рикошет, не рикошет, но он провёл против «Динамо» неплохой матч. «Зенит» спокойненько довёл дело до победного конца в игре с «Пари НН». Конечно, интересным выдался матч «Спартака». Жалко, что «Оренбург» потерял очки. Мне кажется, там ничейка была бы закономерной. «Спартака» надо бояться на добавленных минутах. Как обычно, они добились результата в самой концовке. В принципе, получился хороший тур. Надеюсь, что следующий такой же будет.