«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» и ждёт решения Санчеса

Московский «Спартак» провел успешные переговоры с руководством лондонского «Тоттенхэма» по трансферу защитника Давинсона Санчеса. Стороны согласовали детали сделки, об этом отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Как информирует инсайдер, «красные-дьяволы» заплатят за 27-летнего колумбийца 12 миллионов евро плюс бонусы. Судьба сделки зависит от решения Санчеса. Если защитник даст согласие, то сделка будет оформлена в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Давинсон провел 24 поединка во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение 27-летнего колумбийца со «шпорами» рассчитано до середины следующего года.