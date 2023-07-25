«Краснодар» получит деньги за переход Адамова в «Зенит»

«Краснодар» получит деньги от трансфера вратаря «Сочи» Дениса Адамова в «Зенит».

По информации издания «Спорт-Экспресс», «Краснодар», воспитанником которого является Адамов, получит 25 процентов от суммы сделки.

Ранее сообщалось, что за 25-летнего вратаря «Зенит» заплатит 1 миллион евро. Адамов уже прошёл медосмотр перед своим переходом в петербургский клуб.

Напомним, Адамов защищает цвета «Сочи» с февраля 2021 года. В минувшем сезоне голкипер провёл в составе южан 21 матч, пропустил 39 голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.