Агкацев недоволен своей ролью в «Краснодаре»

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев высказался касательно своей роли в команде. Голкипер является вторым номером, уступая конкуренцию Матвею Сафонову.

«Выбор вратаря - решение тренера. Конечно, я недоволен ситуацией. Я хочу играть и всё для этого делаю. Обидно. Надо работать ещё больше», - передает слова голкипера издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 21-летний вратарь провел всего три поединка за краснодарскую команду, в которых пропустил три мяча.

Станислав выступает за «быков» с января 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Агкацева оценивается в один миллион евро.