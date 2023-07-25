Долгов: «Евсеев сказал, что я могу допустить ошибку, главное, чтобы не было безразличия»

Нападающий «Факела» Александр Долгов рассказал о работе под руководством тренера воронежской команды Вадима Евсеева.

Напомним, 24-летний футболист перешёл в «Факел» нынешним летом из «Химок». По словам Долгова, его адаптация в новом клубе прошла хорошо. Также нападающий отметил требовательность Евсеева, который просит своих подопечных выкладываться по максимуму на поле.

«Вадим Валентинович — очень требовательный тренер, можно сказать, что ставит такой футбол на характере, где не должно быть игры спустя рукава. Как он мне сказал, я могу допустить ошибку, главное, чтобы не было безразличия», — приводит слова Долгова Metaratings.

В матче первого тура текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» уступил «Ростову» (1:2). Результативными действиями в этой игре Долгов не отметился. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 30 июля против «Локомотива». Начало — в 17:30 по московскому времени.