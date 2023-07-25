«Зенит» оценил Клаудиньо

Стали известны детали переговоров между петербургским «Зенитом» и «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо. Об этом поведал в своих социальных сетях инсайдер Вене Касагранде.

По сведениям источника, бразильский клуб предлагал за хавбека 15 миллионов евро, однако эта сумма не устроила «сине-бело-голубых». Руководство «Зенита» хочет выручить с трансфера легионера 25 миллионов. «Фламенго» не готов платить такую сумму за игрока.

Клаудиньо пополнил ряды петербургского коллектива летом 2021 года. Трудовое соглашение полузащитника с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 20 миллионов евро.