Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Бразильский полузащитник Вендел прибыл в Санкт-Петербург впервые с момента завершения минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги. Все это время 25-летний футболист находился у себя на родине.

Хавбек пропустил предсезонную подготовку «сине-бело-голубых» и несколько поединков «Зенита».

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Вендела заинтересован «Фламенго». Клуб ведет переговоры с «сине-бело-голубыми», но пока не может договориться о сделке.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 25 поединках, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.