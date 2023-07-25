Байрамян: «С «Зенитом» можно бороться, но они сильнее всех»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил четвёртое место южан по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России.

Футболист назвал четвёртое место хорошим результатом, отметив при этом, что команда могла выступить лучше. Также Байрамян признался, что соперничать с «Зенитом» за первую строчку очень сложно.

«Зенит» есть «Зенит», все понимают его возможности и уровень игроков. С ними можно бороться, но они сильнее всех. На дистанции они показывают класс и берут своё», — приводит слова Байрамяна Sport24.

После первого тура текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал три очка и расположился на пятом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч южане проведут 29 июля против «Зенита». Начало — в 20:00 по московскому времени.