«Барселона» заработает на трансфере Малкома в Саудовскую Аравию

Трансфер нападающего Малкома из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» принесет доход каталонской «Барселоне». Об этом рапортуют журналисты издания Mundo Deportivo.

После официального оформления сделки на банковский счет «сине-гранатовых» поступят 1,5 миллиона евро. Общая сумма сделки между «Зенитом» и «Аль-Хилялем» составит 60 миллионов.

Напомним, что Малком перешел в петербургский клуб за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Нападающий отметился 23 забитыми мячами в 27 сыгранных поединках.