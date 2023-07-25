«Краснодар» получил предложение по Алонсо из Бразилии

Парагвайский защитник Хуниор Алонсо может покинуть «Краснодар» и продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. По сведениям журналистов издания Globo Esporte, в подписании игрока заинтересован «Сантос». Бразильский клуб отправил «быкам» официальное предложение по трансферу Хуниора.

Сантос выступает за краснодарскую команду с января прошлого года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 19 поединках за «быков» во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость парагвайца в семь миллионов евро.