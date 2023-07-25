«Бенфика» назвала условие продажи Нереса в «Зенит»

Лиссабонская «Бенфика» готова отпустить форварда Давида Нереса в петербургский «Зенит», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

«Сине-бело-голубые» находятся в поиске замены Малкому и рассматривают кандидатуру Нереса. В свою очередь португальская сторона готова отпустить игрока, если получит выгодное денежное предложение. Давид связан контрактными обязательствами с лиссабонским грандом до середины 2027 года.

В прошлом сезоне нападающий поучаствовал в 48 поединках за «Бенфику», записав на свой счет 12 забитых мячей и 16 результативных передач.