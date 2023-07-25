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Агент Карраскаля хочет расторгнуть контракт с ЦСКА

25 Июля 2023 • 08:26 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль находится в сфере интересов бразильского клуба «Васко да Гама». Об этом рапортуют журналисты Globo.

Представители колумбийского хавбека хотя добиться досрочного расторжения контракта с «армейцами». Срок действующего трудового соглашения Карраскаля с московским клубом рассчитан до середины 2026 года.

ЦСКА, в свою очередь, пока не готов расставаться с южноамериканским футболистом.

Напомним, что Хорхе пропустил матч первого тура Российской премьер-лиги против екатеринбургского «Урала», в котором подопечные Владимира Федотова потерпели поражение со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Васко Да Гама Хорхе Карраскаль трансферы футбола - лето 2023
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