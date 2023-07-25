Агент Карраскаля хочет расторгнуть контракт с ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль находится в сфере интересов бразильского клуба «Васко да Гама». Об этом рапортуют журналисты Globo.

Представители колумбийского хавбека хотя добиться досрочного расторжения контракта с «армейцами». Срок действующего трудового соглашения Карраскаля с московским клубом рассчитан до середины 2026 года.

ЦСКА, в свою очередь, пока не готов расставаться с южноамериканским футболистом.

Напомним, что Хорхе пропустил матч первого тура Российской премьер-лиги против екатеринбургского «Урала», в котором подопечные Владимира Федотова потерпели поражение со счетом 1:2.