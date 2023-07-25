Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» не продал Клаудиньо во «Фламенго»

25 Июля 2023 • 08:02 Комментировать

Бразильский «Фламенго» не может договориться с петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника Клаудиньо.

Как сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето, «сине-бело-голубых» не устроила сумма, которую предложила бразильская сторона за переход хавбека. «Зенит» полагает, что может намного выгоднее продать Клаудиньо в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее из петербургского клуб в «Аль-Хиляль» перебрался нападающий Малком. За форварда саудовский клуб заплатил 60 миллионов евро.

Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с 2021 году, перебравшись из «Брагантино». В прошлом сезоне он вместе с клубом стал чемпионом России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
08:59 · Россия. Премьер-лига
«Бенфика» назвала условие продажи Нереса в «Зенит»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля хочет расторгнуть контракт с ЦСКА
08:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не продал Клаудиньо во «Фламенго»
24 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Удивлён, как Йорди Рейну до сих пор не вытащили клубы РПЛ»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» рассказал об отличиях между Личкой и Ярошиком
23:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет поддержал Бабурина после вратарской ошибки
23:17 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли слухи об уходе Веры и Капленко
23:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клотет: «Я очень счастлив, наконец-то команда поняла мои требования»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Сперцян обязательно уедет в Европу»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Портнягин: «Рубин» не стал перекраивать весь состав и провёл точечные усиления»
22:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» заявили, что Талалаеву нужно время
22:29 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил оборону «Спартака»
22:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Легионер «Химок» признался, что не знает, где находится Хабаровск
22:22 · Россия. Премьер-лига
Судья Федотов высказался о спорном эпизоде в матче «Ростова» против «Факела»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Хомуха считает, что «Зенит» ищет замену Малкому
Все новости
Рекомендуем