«Зенит» не продал Клаудиньо во «Фламенго»

Бразильский «Фламенго» не может договориться с петербургским «Зенитом» по трансферу полузащитника Клаудиньо.

Как сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето, «сине-бело-голубых» не устроила сумма, которую предложила бразильская сторона за переход хавбека. «Зенит» полагает, что может намного выгоднее продать Клаудиньо в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее из петербургского клуб в «Аль-Хиляль» перебрался нападающий Малком. За форварда саудовский клуб заплатил 60 миллионов евро.

Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с 2021 году, перебравшись из «Брагантино». В прошлом сезоне он вместе с клубом стал чемпионом России.